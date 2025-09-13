Trump zabrał głos w sprawie "poważnych sankcji na Rosję"
13 września 2025, 13:32
Trump o rosyjskich dronach: nie chcę nikogo bronić
TVN24
Jestem gotowy nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie kraje członkowskie NATO zgodzą się i zaczną robić to samo, a także gdy wszystkie kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę - napisał w mediach społecznościowych liście prezydent USA Donald Trump.
Więcej informacji wkrótce.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
