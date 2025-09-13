Trump o "poważnych sankcjach na Rosję". Postawił warunek

Jestem gotowy nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie kraje członkowskie NATO zgodzą się i zrobią to samo, a także gdy wszystkie kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę - napisał w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych na swoim portalu społecznościowym Truth Social opublikował wpis zaczynający się od "List wysłany przez prezydenta Donalda Trumpa do wszystkich państw NATO i całego świata".

Trump o ropie z Rosji

"Jestem gotowy nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie kraje NATO zgodzą się i zaczną robić to samo, a także gdy wszystkie kraje NATO przestaną kupować ropę od Rosji" - napisał Trump.

Prezydent USA ocenił, że "zaangażowanie NATO w wygraną było znacznie mniejsze niż 100 proc., a zakup rosyjskiej ropy przez niektórych był szokujący!". "Znacznie osłabia to waszą pozycję negocjacyjną i siłę przetargową wobec Rosji" - dodał Trump.

Cła na Chiny

Zdaniem prezydenta USA także nałożone przez państwa NATO na Chiny cła w wysokości od 50 do 100 proc., "które zostaną całkowicie wycofane po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą, również bardzo pomogą w zakończeniu tej śmiercionośnej, ale śmiesznej wojny". "Chiny mają silną kontrolę, a nawet (mają) w ręku Rosję, a te potężne cła to przełamią" - stwierdził.

Prezydent USA dodał, że to nie jest "wojna Trumpa". "To wojna Bidena i Zełenskiego. Jestem tu tylko po to, by pomóc ją powstrzymać i uratować tysiące rosyjskich i ukraińskich istnień (tylko 7118 osób straciło życie w zeszłym tygodniu. Szalone!" - napisał Trump.

"Jeśli NATO zrobi, jak mówię, wojna szybko się skończy, a wszystkie te życia zostaną uratowane! Jeśli nie, to tylko marnujecie mój czas, a także czas, energię i pieniądze Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump.

Sankcje i ropa

W piątek Trump powiedział w wywiadzie dla telewizji Fox News, że jego cierpliwość wobec przywódcy Rosji Władimira Putina wyczerpuje się, ale nie zagroził Moskwie nowymi sankcjami.

Minister energii USA Chris Wright powiedział 8 września w wywiadzie dla dziennika "Financial Times", że kraje Unii Europejskiej powinny zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i gazu, jeśli chcą, aby Waszyngton zaostrzył sankcje gospodarcze wobec Moskwy.

