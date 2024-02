Minister rolnictwa: Bruksela narzuciła nieracjonalne wymogi

- To nie znaczy, że nie mamy działać na rzecz obrony klimatu, tylko trzeba to robić w inny sposób. (...) KE musi zweryfikować swoje plany - dodał Siekierski, który spotkał się z dziennikarzami po zakończeniu posiedzenia ministrów rolnictwa UE w Brukseli.

Minister rolnictwa o Zielonym Ładzie

"Należy doprowadzić do pewnych regulacji"

- Należy doprowadzić do pewnych regulacji w obszarze wymiany handlowej między Ukrainą a Unią Europejską, w tym szczególnie z Polską. Polacy, Polska, mieszkańcy wsi, rolnicy - wszyscy pomagaliśmy Ukrainie, Ukraińcom i chcemy to czynić dalej. Ale trzeba odróżnić pomoc humanitarną, pomoc militarną od spraw związanych z warunkami gospodarczymi, ekonomicznymi, od wymiany handlowej, która musi się odbywać na racjonalnych, normalnych zasadach, zgodnych z zasadami rynku, ekonomii - postulował Siekierski, podkreślając, że należy wesprzeć rolników finansowo, bo ponieśli nie ze swojej winy koszty Zielonego Ładu i otwarcia na import spoza UE.

- Pod koniec czerwca zapasy zboża w Europie wyniosą około 28 milionów ton. Z czego w Polsce 9 milionów ton. My produkujemy około 35-36 milionów ton zboża, a więc będziemy mieć 25 procent zboża w zapasie. To zboże trzeba w jakiś sposób upłynnić, aby były wolne magazyny, wolne spichlerze. Pytanie: w jaki sposób? UE powinna podjąć działania na rzecz wsparcia sprzedaży zboża europejskiego, a także częściowo ukraińskiego - powiedział Siekierski. To wsparcie mogłoby - według ministra - przybrać postać dopłat do transportu czy wykupienia zapasów i przekazania ich w formie pomocy humanitarnej do potrzebujących regionów świata.