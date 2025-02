Może paść rekord. "To szczyt jego kunsztu"

czytaj dalej

Na lotniskach wiele towarów podlega konfiskacie - woda, żywność, kosmetyki. To standard. Jednak ochrona koreańskiego lotniska Incheon, obsługującego loty międzynarodowe, zajęta jest zatrzymywaniem jeszcze jednego produktu - kimchi. Chociaż to danie z płynem nie ma wiele wspólnego, to tak jest traktowane i w konsekwencji w zeszłym roku skonfiskowano niemal 11 ton tej potrawy.