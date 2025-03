Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w USA

Fed zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe w USA bez zmian w przedziale 4,25-4,50 procent. W komunikacie dodano, że aktywność gospodarcza "rozwija się w solidnym tempie", jednakże niepokój budzi wzrost niepewności co do perspektyw gospodarczych kraju.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberga oczekiwali, że stopy procentowe pozostaną bez zmian. To drugie z rzędu posiedzenie, na którym stopy pozostają bez zmian.

Niepewna sytuacja gospodarcza

"Niepewność co do perspektyw gospodarczych wzrosła. Komitet zwraca uwagę na ryzyka po obu stronach swojego podwójnego mandatu. W celu wspierania swoich założonych celów Komitet postanowił utrzymać docelowy przedział stopy funduszy federalnych na poziomie 4,25-4,50 proc . Rozważając zakres i termin dodatkowych korekt docelowego przedziału stopy funduszy federalnych, Komitet będzie starannie oceniał napływające dane, ewoluujące perspektywy i równowagę ryzyka" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Komitet będzie nadal zmniejszał swoje zasoby papierów wartościowych Skarbu Państwa, papierów dłużnych agencyjnych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami agencji. Począwszy od kwietnia, Komitet spowolni tempo zmniejszania swoich zasobów papierów wartościowych, zmniejszając miesięczny limit wykupu papierów wartościowych Skarbu Państwa z 25 mld USD do 5 mld USD. Komitet utrzyma miesięczny limit wykupu papierów dłużnych agencji i papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami agencji na poziomie 35 mld USD. Komitet jest mocno zaangażowany we wspieranie maksymalnego zatrudnienia i powrotu inflacji do celu 2 proc." - dodano.