Serwis dla dorosłych wstrzymuje działalność w tym kraju

Aylo, firma zarządzająca między innymi Pornhubem, od środy wstrzymał działalność we Francji. To reakcja na ustawę, która wymaga od serwisów z treściami dla dorosłych dokładniejszej weryfikacji wieku użytkowników - podał portal stacji BBC.

- Google, Apple czy Microsoft mają w swoich systemach operacyjnych narzędzia do weryfikacji wieku użytkownika na poziomie urządzeń - powiedział Friedman, cytowany przez agencję AFP. Inny przedstawiciel firmy, Alex Kekesi, podkreślił, że Aylo popiera weryfikację wieku, ale martwi się o ochronę danych użytkowników, którzy w niektórych przypadkach muszą podawać dane kart kredytowych lub dokumentów tożsamości, by potwierdzić, że są osobami dorosłymi.

Aylo, wcześniej znane jako Mindgeek, zarządza także innymi stronami, takimi jak Youporn czy RedTube, które również przestaną być dostępne we Francji . Firma należy do kanadyjskiego funduszu Ethical Capital Partners.

Francuska minister ds. równości płci Aurore Bergé skomentowała decyzję Aylo, pisząc na platformie X: "Żegnajcie! We Francji będzie mniej brutalnych, poniżających treści dostępnych dla nieletnich".

Ochrona dzieci przed treściami dla dorosłych

Aylo i inne platformy z treściami dla dorosłych zmagają się z rosnącą presją regulacyjną na całym świecie. Unia Europejska niedawno rozpoczęła dochodzenie, sprawdzając, czy Pornhub i podobne strony wystarczająco chronią dzieci przed dostępem do takich treści. Firma wycofała się już z kilku stanów w USA z powodu podobnych wymogów weryfikacji wieku.

W Wielkiej Brytanii od lipca br. wszystkie strony z treściami dla dorosłych będą musiały wprowadzić mechanizmy weryfikacji wieku, zgodnie z wymogami regulatora Ofcom. Mogą to być m.in. technologie rozpoznawania twarzy, szacujące wiek użytkownika.

Eksperci przewidują, że takie rozwiązania, jak skanowanie twarzy, staną się standardem w Wielkiej Brytanii. W maju Ofcom wszczął dochodzenie wobec dwóch stron pornograficznych za brak jasnych informacji, jak zapobiegają dostępowi dzieci do swoich platform.

Weryfikacja wieku interneutów

KE poinformowała niedawno, że pracuje nad stworzeniem własnej aplikacji do weryfikacji wieku. Wersja pilotażowa ma zostać wypuszczona na rynek już w czerwcu. Będzie ona oparta o tę samą technologię, co obecnie rozwijany unijny portfel tożsamości cyfrowej, czyli aplikacja pozwalająca obywatelom na przechowywanie i zarządzanie ich dokumentami urzędowymi online. Aplikacja ma pozwolić na ustalenie wieku użytkownika, a jednocześnie zapewnić jego prywatność, co stanowi teraz główne wyzwanie przy wdrażaniu mechanizmów weryfikacyjnych.