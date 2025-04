Ryanair przegrywa w sądzie

Irlandzki przewoźnik, a konkretnie dwie należące do niego spółki, Ryanair DAC i Ryanair Sun z siedzibą w Warszawie, zaskarżyły w 2021 r. Komisję Europejską do Sądu Unii Europejskiej (UE) za to, że w grudniu 2020 r. wyraziła zgodę na pomoc państwową dla LOT-u.