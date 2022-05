Ryanair ostrzega przed wzrostem cen. "Jest tak duży popyt na europejskie plaże"

O'Leary jest zdania, że niższe ceny linii lotniczych napędzają wzrost liczby pasażerów, co pomaga firmie wyjść z pandemii. Ma też nadzieję, że Ryanair powróci do "rozsądnej rentowności" w bieżącym roku obrotowym - czytamy na portalu stacji BBC.

Przewidywania szefa Ryanaira

O'Leary spodziewa się, że ceny będą niższe do czerwca w porównaniu do poziomów sprzed pandemii, ale dodał, że "na podstawie około 50 procent wszystkich rezerwacji oczekuje, że ceny wzrosną o jednocyfrowy procent" w okresie letnim.

Największe linie lotnicze

Najwięcej pasażerów przewiózł w tym czasie Ryanair - 5,7 mln (+1,8 mln do 2020 i -6,3 mln do 2019). Na podium znalazły się również PLL LOT - 4,8 mln osób (+1 mln do 2020 i -7,3 mln do 2019) oraz węgierski Wizz Air - 3,3 mln podróżnych (-45 tys. do 2020 i -6,2 mln do 2019).