Batalia giganta z operatorem lotnisk. "Szantaż"

Linia lotnicza Ryanair szykuje się do redukcji latem przyszłego roku kolejnego miliona miejsc na trasach z i do Hiszpanii, przede wszystkim chodzi o połączenia z regionalnymi lotniskami – zapowiedział w piątkowym wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" prezes przewoźnika Michael O’Leary. Hiszpański minister transportu oskarżył lotniczego giganta o "szantaż".

Szef Ryanaira sprzeciwia się 6,5-procentowej podwyżce opłat ogłoszonej przez operatora hiszpańskich lotnisk Aena, w którym większość udziałów należy do hiszpańskiego rządu.

Ryanair kontra operator lotnisk

Linie lotnicze, które oskarżają operatora o monopol, podjęły wcześniej decyzję o redukcji w całym 2025 r. około 2 mln miejsc w połączeniach z regionalnymi lotniskami w Hiszpanii. Przewoźnik planuje natomiast zwiększyć liczbę miejsc na trasach obejmujących większe ośrodki, jak Madryt czy Barcelona.

Na początku września Ryanair poinformował, że w sezonie zimowym nie będzie obsługiwał połączeń z lotniskami w Jerez, Valladolid, Vigo i portem Teneryfa Norte, a m.in. w Santiago de Compostela i Saragossie znacznie zredukuje liczbę miejsc.

Aena odrzuca zarzuty przewoźnika, nazywając jego działania "nieuczciwymi" i "bezczelnymi". Hiszpański minister transportu Oscar Puente oskarżył z kolei linie lotnicze o "szantaż".

"Ryanair przewozi obecnie więcej pasażerów do i z Hiszpanii niż jakakolwiek inna linia lotnicza, w tym flagowy krajowy przewoźnik Iberia" – zaznaczył "FT". "Hiszpania jest drugim co do wielkości rynkiem dla Ryanaira po Włoszech, odpowiadając za 18 procent jego przychodów w roku finansowym 2025" – napisał dziennik.

Kolejna sporna kwestia

To nie pierwsza kwestia sporna między irlandzkimi liniami lotniczymi a hiszpańskim rządem, który w ub.r. nałożył na kilku przewoźników, w tym Ryanaira, wielomilionową karę m.in. za pobieranie opłat za większy bagaż podręczny.

W czerwcu br. hiszpański sąd tymczasowo zawiesił karę do czasu wydania ostatecznej decyzji.

Ryanair obsługuje połączenia między Polską a wieloma hiszpańskimi lotniskami, m.in. w Madrycie, Barcelonie, Alicante, Maladze, Walencji czy Palmie na Majorce.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: PAP