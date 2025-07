Drożeje kawa i sok pomarańczowy. Słony rachunek za amerykańskie śniadania

Widmo podwyżek zawisło nad cenami amerykańskich śniadań. Wszystko za sprawą zapowiedzi ceł Donalda Trumpa na produkty z Brazylii. Mają one wpłynąć między innymi na ceny soku pomarańczowego i kawy. Na nowojorskiej giełdzie już pojawiły się pierwsze zwyżki za sok pomarańczowy.

Jak dodaje agencja Associated Press (AP), cła mogą również wpłynąć na ceny wołowiny z Brazylii .

"Gwałtowny spadek krajowej produkcji" soku dodatkowym czynnikiem

"Ponad połowa soku pomarańczowego sprzedawanego w USA pochodzi z Brazylii, która eksportuje także inne produkty, takie jak cukier, drewno, olej czy wspomnianą wcześniej kawę" - zaznacza analityk DM BOŚ. "Rynek zakłada, że jeśli nowe cła zostaną potwierdzone 1 sierpnia 2025 r. to wówczas może to wywołać lawinowe wstrzymanie nowych dostaw brazylijskich surowców typu 'soft'" - dodaje.

Dodaje, że "raport opublikowany na początku tego roku przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych pokazał, że zbiory pomarańczy w sezonie 2024/25 osiągną najniższy poziom od 88 lat, a produkcja soku pomarańczowego spadnie do rekordowo niskiego poziomu".

Analityk wyjaśnia, że skok cen stworzył podstawy pod szersze odreagowanie rynku. Obecnie cena soku pomarańczowego ukształtowała się na poziomie 263,85 dol. za funt. Wzrost nastąpił po okresie znacznych wahań cenowych, co analitycy interpretują jako początek trendu wzrostowego.

Cena filiżanki kawy wzrośnie powyżej niedawnych maksimów

Źródła zajmujące się handlem kawą podały, że jeśli nowe cło ogłoszone w środę zostanie potwierdzone 1 sierpnia, może to spowodować wstrzymanie nowych dostaw brazylijskiej kawy do Stanów Zjednoczonych, które w 2024 r. kupiły z Ameryki Południowej 8,14 mln 60-kilogramowych worków tego produktu, co stanowi 33 proc. całkowitego spożycia tego produktu.