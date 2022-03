Heineken i Carlsberg wycofują się z Rosji

Heineken wycofuje się z Rosji

- Heineken twierdzi, że nie sprzedaje już w Rosji, ale czyni to tam pod siedmioma innymi markami. Shell również przekonuje, że odchodzi, ale za deklaracjami nie poszły czyny – mówił niedawno w programie rozgłośni NPO Radio 1 "Geld of je Leven" dyrektor VEB Gerben Everts.

Firma jest trzecim co do wielkości browarem w Rosji i zatrudnia 1,8 tys. osób. "Pracownicy będą otrzymywać wynagrodzenie do końca 2022 roku i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im przyszłe zatrudnienie" - czytamy w komunikacie holenderskiego przedsiębiorstwa.

Carlsberg kończy działalność w Rosji

Carlsberg wyjaśnił, że w wyniku decyzji o wyjściu w Rosji, efekty działalności firmy w tym kraju nie będą zaliczane do przychodów i zysku operacyjnego grupy. Firma podkreśliła, że z księgowego punktu widzenia rosyjski oddział będzie traktowany jako składnik aktywów do sprzedaży aż do momentu jego zbycia. Działalność zostanie ponownie wyceniona do wartości godziwej, co spowoduje powstanie istotnego niegotówkowego odpisu z tytułu utraty wartości - zaznaczyła firma.