Były kanclerz Niemiec kuszony przez Gazprom. Rosyjski gigant podtrzymuje jego kandydaturę

Inflacja w Polsce jest najwyższa w XXI wieku. Oznacza to, że coraz mniej warte jest między innymi świadczenie z programu Rodzina 500 plus. "Dziś za 500 plus kupimy o jedną czwartą mniej rzeczy niż 6 lat temu" - napisał na Twitterze Rafał Mundry, analityk gospodarczy. Ekonomista policzył, ile dzisiaj jest warte świadczenie w porównaniu do stanu z kwietnia 2016 roku.