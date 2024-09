Rodzinny spór zakończył się strzelaniną. Atak na siedzibę giganta tuż obok Kremla

Rozwód, strzelanina, przywódcy Rosji i Czeczenii, a do tego ogromne pieniądze. To nie burza mózgów przy tworzeniu filmu klasy B. Ta historia naprawdę miała miejsce w moskiewskim centrum. W wyniku próby siłowego przejęcia siedziby internetowego giganta Wildberries aresztowano 10 osób, a dwóm postawiono zarzut zabójstwa.

Spór rodzinny, ogromna firm, a do tego Putin i Kadyrow

Ale po kolei. Wildberries to sklep internetowy, często opisywany jako rosyjska wersja Amazona. Wielkość obrotów firmy w 2023 roku wyniosła według Bloomberga około 6 mld dolarów. I co ważne, 99 procent udziałów należało do Tatiany, a 1 proc. - do Władisława.