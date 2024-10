Rodzina królewska szuka pracownika. Wynagrodzenie budzi kontrowersje 

Wpis w CV i zdobyte doświadczenie mogły być zachętą do przyjęcia oferty pracy w należącym do brytyjskiej rodziny królewskiej Zamku w Windsorze. Bo przecież nie wynagrodzenie. To, według zamieszczonego ogłoszenia, początkowo wynosiło zaledwie 22 tysiące funtów rocznie (około 113 tysięcy złotych), czyli poniżej płacy minimalnej. Gdy media nagłośniły tę sprawę, okazało się, że kwotę podano przez pomyłkę i wysokość wynagrodzenia podniesiono do 24 188 funtów rocznie.

Zaoferowane w ogłoszeniu o pracę wynagrodzenie wynoszące 24 188 funtów rocznie określane jest mianem startowego. Jeśli osoba, która zostanie przyjęta na stanowisko pomocy domowej, sprawdzi się m.in. w wycieraniu kurzów na Zamku w Windsorze, z pewnością będzie mogła liczyć na podwyżkę. O ile znów nie zostanie popełniony jakiś błąd.

Wynagrodzenie niższe od płacy minimalnej

Właśnie taki miał sprawić, że początkowo w ogłoszeniu na stronie internetowej rodziny królewskiej widniało wynagrodzenie wynoszące 22 tysiące funtów rocznie. Jak skrzętnie przeliczył to brytyjski portal Need to Know, przy 40-godzinnym tygodniu pracy dało to kwotę 10,54 funtów na godzinę, co było wartością poniżej płacy minimalnej, która wynosi 11,44 funtów. To najniższa stawka, jaką w Wielkiej Brytanii mogą zarabiać osoby powyżej 21. roku życia. Źródło, na które powołuje się portal, utrzymuje, że początkowa kwota była zwykłym niedopatrzeniem.

Przedstawiciele Pałacu Buckingham nie skomentowali całej sprawy.

Ogłoszenie o pracę zostało już zamknięte.

Dołączenie do profesjonalnego zespołu Zamku w Windsorze opisywane jest jako "ścieżka kariery w branży hotelarsko-gastronomicznej, która pozwoli rozwinąć umiejętności i wiedzę w zakresie sprzątania". Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie utrzymywanie w idealnym porządku wnętrz i znajdujących się w nim przedmiotów, nauka od wyspecjalizowanych w sprzątaniu kolegów i opieka nad gośćmi zamku. Praca wykonywana będzie pięć dni w tygodniu, również w niektóre weekendy. Wśród wymagań mile widziane są m.in. doświadczenie w sprzątaniu (niekoniecznie zamków królewskich), chęć do nauki i oko do detali.

Brytyjskie media zwracają uwagę, że pomimo iż wynagrodzenie podwyższono, wciąż jest ono bardzo niskie, zważywszy, że majątek króla Karola III szacowany jest na blisko 2 miliardy funtów.

Król Karol III z królową Kamilą TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP