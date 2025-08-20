Radioaktywne krewetki. Wycofują produkt ze sklepów

Walmart wstrzymał sprzedaż części mrożonych krewetek w USA. Powodem jest wykrycie materiału radioaktywnego w jednej z przesyłek.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ostrzegła, że produkty sprzedawane pod marką Great Value mogły mieć kontakt z izotopem w kontenerach transportowych. Jedna próbka panierowanych krewetek zawierała cez-137, lecz - jak podkreślono - nie trafiła do sprzedaży.

Ryzyko raka

Klienci z 13 stanów, gdzie dostępne były te krewetki, zostali wezwani do wyrzucenia trzech partii zakupionych ostatnio produktów. - Bezpieczeństwo naszych klientów jest priorytetem - przekazał rzecznik Walmarta w rozmowie z BBC. Firma wycofała towar ze sklepów i prowadzi dochodzenie wraz z dostawcą. Klienci mogą oddać krewetki i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

Produkty objęte wycofaniem sprzedawano m.in. w Alabamie, Arkansas, na Florydzie, w Georgii, Kentucky, Luizjanie, Missouri, Missisipi, Ohio, Oklahomie, Pensylwanii, Teksasie i Wirginii Zachodniej.

Towar pochodził z Indonezji. FDA poinformowała, że część kontenerów tego dostawcy nie została wpuszczona do USA po wykryciu radioaktywnego cezu-137. Według agencji ilość substancji nie była groźna w krótkiej perspektywie, jednak długotrwałe narażenie może zwiększać ryzyko zachorowania na raka.

Jedno z głównych źródeł skażenia

Cez-137 powstaje w reaktorach jądrowych i w śladowych ilościach występuje w glebie, powietrzu i żywności na całym świecie. To jedno z głównych źródeł skażenia w Czarnobylu i Fukushimie.

FDA zapewnia, że w innych próbkach nie wykryto cezu-137, choć nie można całkowicie wykluczyć ryzyka skażenia.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: BBC