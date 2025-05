"Podejrzane komponenty" w urządzeniach energetycznych

W Stanach Zjednoczonych, jak podał w ubiegłym tygodniu Reuters, istnienie nadajników odkryto podczas inspekcji obiektów infrastruktury krytycznej. Według dwóch anonimowych źródeł rządowych takie urządzenia mogą zostać wykorzystane do destabilizacji sieci energetycznej, a nawet spowodować odcięcie dostaw prądu.

"Znalezienie płytki nie napawa optymizmem"

Organizacja przekazała w mediach społecznościowych, że "podejrzane komponenty" w importowanej technologii energetycznej odkryła duńska firma. "Znaleziono je podczas projektu rozwojowego - nigdy nie zostały podłączone do sieci. Jest to jednak wyraźne ostrzeżenie: zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego mogą kryć się na widoku" - napisano na profilu X Green Power Denmark.

Coraz więcej energii ze słońca

Gazeta "Berlingske" podsumowała, że coraz większa część energii w Danii pochodzi z paneli słonecznych, a w przypadku awarii "sprawy mogą potoczyć się tak, jak pod koniec kwietnia na południu Europy, gdzie doszło do blackoutu". Jak wyjaśnił Reuters, produkowane głównie w Chinach falowniki mocy są wykorzystywane na całym świecie do podłączania paneli słonecznych i turbin wiatrowych do sieci energetycznej.