Operator rejsów w tarapatach. Jest pozew za podglądanie pasażerów

Do sądu na Florydzie w USA wpłynął pozew przeciwko Royal Caribbean złożony w imieniu 960 osób. W lutym na wycieczkowcu Royal Caribbean pod umywalką w jednej z łazienek znaleziono ukrytą kamerę. Jak się okazało, steward Arvin Joseph Mirasol z Filipin wykorzystywał ją do nagrywania pasażerów.

Z pozwu złożonego w tym tygodniu do sądu wynika, że mogło dojść do naruszenia prywatności aż 960 pasażerów statków wycieczkowych firmy Royal Caribbean. W tym tę, która natknęła się na ukrytą kamerę pod umywalką w łazience statku Symphony of the Seas i o zdarzeniu poinformowała załogę.