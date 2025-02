Dziś koniec oferty Trumpa dla urzędników. Na razie skorzystał z niej zaledwie jeden procent

Do czwartku włącznie pracownicy federalni mogą dobrowolnie skorzystać z oferty administracji Donalda Trumpa, która umożliwia rezygnację z pracy w służbie cywilnej w zamian za wynagrodzenie. Otrzymają oni ośmiomiesięczną wypłatę oraz świadczenia wypłacane do końca bieżącego roku podatkowego, czyli do 30 września. Według informacji Reutersa z oferty skorzystał zaledwie jeden procent urzędników.