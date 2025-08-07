Noblista o polityce Trumpa: to ocaliło amerykańską gospodarkę przed zastojem

7 sierpnia 2025, 8:47
PAP
Stany Zjednoczone i Unia Europejska osiągnęły porozumienie
Stany Zjednoczone i Unia Europejska osiągnęły porozumienie
Stany Zjednoczone i Unia Europejska osiągnęły porozumienie

Boom w sektorze AI maskuje fatalne gospodarcze skutki polityki prezydenta USA Donalda Trumpa. Jest też powodem, dla którego mimo wojny handlowej nie doszło do tąpnięcia na giełdach - napisał na swoim blogu laureat ekonomicznego Nobla profesor Paul Krugman.

"Znakomita większość ekonomistów uważa, że Trump prowadzi niszczycielską politykę gospodarczą. Wdrożone przez niego cła marnują skutki prowadzonych przez 90 lat międzynarodowych negocjacji handlowych. Kampania deportacji imigrantów powoduje już teraz brak rąk do pracy w pewnych sektorach. A drastyczne cięcia wydatków na badania naukowe spowolnią rozwój amerykańskich technologii" - wyjaśnił noblista.

A jednak wiele osób zastanawia się, dlaczego giełda nie reaguje bessą na taka politykę i tąpnęła tylko na krótko, po ogłoszeniu przez Trumpa na początku kwietnia planu nałożenia taryf na większość krajów. Jednak należy pamiętać, że notowania akcji "nie są i nigdy nie były użyteczną prefiguracją cyklów gospodarczych" - napisał Krugman.

Paul Krugman David Shankbone, CC BY Wikipedia

Optymizm na rynku

Tłumaczy dalej, że na zachowania inwestorów giełdowych najistotniejszy wpływ mają dominujące w danym okresie "narracje - pozytywne czy negatywne". A obecna narracja jest pełna optymizmu, jaki na rynkach wywołuje rozwój sektora AI. Zmianę głównej narracji Wall Street jest w stanie wywołać dopiero "bardzo istotny szok".

"Na razie jednak nagły wzrost inwestycji w sektor AI, który w pierwszej połowie 2025 roku odpowiadał za połowę wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych, ocalił prawdopodobnie amerykańską gospodarkę przed zastojem i ewentualnym ześlizgiwaniem się w recesję" - ocenił autor.

"Jeśli więc pytanie, czemu trumponomics (ekonomia Trumpa) nie wywołała załamanie na giełdzie, to jedną z odpowiedzi jest to, że boom AI maskuje efekty polityki Trumpa" - konkluduje noblista, podkreślając, że USA będą jednak za nią płacić przez bardzo długi czas.

