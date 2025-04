Najgorszy wynik od trzech lat. Trump oskarża Bidena

Słabe dane z USA

Zmalało też tempo wzrostu wydatków Amerykanów na konsumpcję, z 4 do 1,8 proc. Znacząco wzrósł z kolei inflacyjny wskaźnik bazowy PCE - z 2,4 w IV kwartale 2024 roku do 3,5 proc. Dane inflacyjne mogą dodatkowo zniechęcić Rezerwę Federalną do kolejnych obniżek stóp procentowych, czego domaga się Trump. Dane za I kwartał są gorsze od większości prognoz ekonomistów. Eksperci ankietowani przez "Wall Street Journal" spodziewali się wzrostu PKB o 0,4 proc., w ankiecie Bloomberga oczekiwano spadku o 0,2 proc. Mimo to "WSJ" zauważa, że anomalie dotyczące importu - jego radykalny wzrost podniósł amerykański deficyt handlowy do rekordowego poziomu - sprawiają, że statystyki trudno jest jednoznacznie interpretować.