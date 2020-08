Prawie dwa miliony złotych za owcę. To nowy rekord

"Nieprzyzwoita suma"

- Nie zrozumcie mnie źle, to nieprzyzwoita suma pieniędzy za owcę i na pewno nie powinna być odzwierciedleniem sytuacji farmerów. Jest tylko mały procent farmerów, którzy mogą sobie pozwolić na płacenie tego typu pieniędzy - mówił cytowany przez BBC.

Rasa Texel, wywodząca się z niewielkiej holenderskiej wyspy o tej samej nazwie, jest przystosowana do hodowli na terenach nadmorskich. Jest ceniona ze względu na mięso oraz wełnę, która jest używana m.in. do wyrobu pończoch. Owce rasy Texel regularnie osiągają na aukcjach ceny co najmniej kilkunastu tysięcy funtów.