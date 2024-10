Gigant zwalnia kilkudziesięciu pracowników. Nadużywali bonów żywnościowych  

Pracownicy Meta zwolnieni przez nadużywanie bonów na jedzenie

Niedawno w Mecie odkryto, że część personelu nadużywa voucherów, zamawiając poprzez aplikacje nie tylko jedzenie, lecz także chemię, kosmetyki i inne artykuły gospodarstwa domowego. Zgodnie z relacją "Telegraph" wśród zakupionych przez pracowników przedsiębiorstwa produktów były m.in. pasty do zębów, detergenty czy - w jednym przypadku - kieliszki do wina. Brytyjski portal wskazuje, że po wykryciu nieprawidłowości firma miała przesłać do wybranych pracowników ostrzeżenia. Osoby, które nie zastosowały się do ich treści i nie zaprzestały nieprawidłowego wykorzystywania bonów żywnościowych, zostały zwolnione.