Nowe zasady wjazdu do Niemiec. Nasilone kontrole policji

Zmiany zasad wjazdu do Niemiec spowodowały, że swoje kontrole nasiliła policja. Funkcjonariusze sprawdzają, czy wjeżdżający do kraju mają negatywny wynik testu na COVID-19 albo dowód szczepienia lub nabytej odporności.

Od niedzieli 1 sierpnia zmieniły się zasady wjazdu do Niemiec. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązkowe jest posiadanie negatywnego wyniku testu na COVID-19 przy przekraczaniu granicy - również drogą lądową. Obowiązek nie dotyczy w pełni zaszczepionych i ozdrowieńców.

- Są kontrole wyrywkowe. Staramy się sprawdzić jak najwięcej osób wjeżdżających do kraju – powiedział, cytowany przez telewizję ARD, rzecznik policji federalnej w Pirnie, odnosząc się do granic Saksonii z Polską i Czechami. - Kontrole skupiają się na autostradach i drogach federalnych, a także na trasie kolejowej z Pragi do Berlina – wyjaśnił rzecznik.

Podkreślił, że nikt nie zostanie odesłany na granicę, za to dane są gromadzone i przekazywane do odpowiednich władz ds. zdrowia. - Nie nakładamy również żadnych grzywien, ale przekazujemy zawiadomienia o wykroczeniu administracyjnym do właściwych organów – dodał rzecznik.

Wjazd do Niemiec - kontrole

Niemiecka policja federalna rozpoczęła kontrole także na północy kraju. Podczas wyrywkowych kontroli na granicach lądowych między Polską a landem Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz między Danią a Szlezwikiem-Holsztynem w niedzielę do wczesnego popołudnia nie odnotowano żadnych naruszeń - powiedziała agencji dpa rzeczniczka policji federalnej w Bad Bramstedt. Wyrywkowe kontrole przeprowadza się również w portach.

Także na zachodzie kraju, w krajach związkowych Nadrenia-Palatynat i Kraj Saara, policja federalna częściej sprawdza osoby wjeżdżające do Niemiec. Podróżni są kontrolowani w pobliżu granicy "na zasadzie losowej" - przekazał w niedzielę rzecznik policji w Koblencji. Kontrole są przeprowadzane w obszarze przygranicznym w promieniu do 30 kilometrów po stronie niemieckiej. W tym celu rozmieszczanych jest więcej funkcjonariuszy i obsadza się więcej punktów kontrolnych.

Przekraczanie granicy z Niemcami - nowe zasady, test, certyfikat szczepień

Test musi być wykonany najwcześniej 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Czas liczy się od godziny pobrania próbki. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Są wyjątki. Nowe przepisy nie dotyczą: osób zaszczepionych (co najmniej 14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE), ozdrowieńców (28 dni-6 miesięcy po chorobie), dzieci do 12. roku życia, pracowników transgranicznych, osób przewożących zawodowo ludzi lub towary, osób wjeżdżających do Niemiec w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin).

Wcześniej tylko pasażerowie linii lotniczych byli zobowiązani do przedstawienia negatywnego testu, jeśli nie byli zaszczepieni i nie wyzdrowieli z COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Osoby wjeżdżające drogą, koleją lub morzem nie były do ​​tego zobowiązane.

