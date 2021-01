Reuters: kanclerz Niemiec nie chce turystyki tej zimy

"Podróżowanie musi stać się nieatrakcyjne"

Według rozmówców "Bilda", na pytanie "Dlaczego nie możemy zabronić podróżowania?" Merkel odpowiedziała, że "trzeba tak rozcieńczyć ruch lotniczy, by nie dało się już nigdzie dotrzeć".

Natomiast minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer przekazał "Bildowi", że pod uwagę brane jest ograniczenie ruchu lotniczego do Niemiec, a także zaostrzenie kontroli na granicach.

- Zagrożenie mutacjami koronawirusa sprawia, że musimy rozważyć drastyczne środki. Wśród nich surowsze kontrole na granicach, zwłaszcza z regionów z wysokim ryzykiem zakażenia, oraz zmniejszenie do zera ruchu lotniczego do Niemiec, tak jak to robi Izrael - cytuje Reuters wypowiedź Seehofera dla "Bilda".