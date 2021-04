Koniec zatoru w Kanale Sueskim. Statki przepłynęły

Zarząd Kanału Sueskiego (SCA) przekazał, że wszystkie 422 statki, które z powodu blokady przez kontenerowiec Ever Given nie mogły się przeprawić, przepłynęły przez kanał. Ostatnie jednostki zrobiły to w sobotę - poinformował Reuters.

Blokada Kanału Sueskiego

Przewożący towary na trasie Azja-Europa kontenerowiec Ever Given, we wtorek 23 marca obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu. Ruch przez ten szlak wodny - wyceniany na ponad 9 mld dol. dziennie - został wstrzymany, co jeszcze bardziej zakłóciło globalną żeglugę, już i tak nadwyrężoną przez pandemię wywołaną przez koronawirusa.