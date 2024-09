Kolejna odsłona sporu Boeinga ze związkowcami. "Najlepsza i ostateczna" oferta podwyżki

Amerykański producent samolotów zaoferował przywrócenie premii za wyniki, poprawę świadczeń emerytalnych i podwojenie premii ratyfikacyjnej do 6000 dol., jeśli pracownicy zaakceptują ofertę do piątku, zgodnie z listem wysłanym przez firmę do przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Maszynistów i Pracowników Lotnictwa. Boeing znajduje się pod rosnącą presją, aby zakończyć strajk, który może kosztować go kilka miliardów dolarów, osłabiając i tak już napięte finanse firmy i grożąc obniżeniem jej ratingu kredytowego - wskazała Agencja Reutera.