Platformy pornograficzne w obliczu dochodzenia Brukseli

Komisja Europejska sprawdzi cztery popularne platformy pornograficzne pod kątem przestrzegania unijnych przepisów cyfrowych. Celem jest ochrona nieletnich przed dostępem do treści dla dorosłych, zwłaszcza przez skuteczny system weryfikacji wieku.

Platformy objęte dochodzeniem to: Pornhub, Stripchat, XNXX i XVideos . Każda z nich została uznana przez unijnych prawodawców za bardzo dużą platformę internetową, czyli posiadającą w UE ponad 45 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Jako takie muszą przestrzegać bardziej rygorystycznych obowiązków wynikających z unijnego aktu o usługach cyfrowych (DSA), w tym ograniczyć ryzyka czyhające na jej użytkowników.

"Ochrona młodych użytkowników cyfrowych jest jednym z priorytetów DSA. Platformy cyfrowe muszą zapewnić, że stawiają prawa dzieci w centrum oferowanych usług" - oznajmiła we wtorek KE.

We wstępnym dochodzeniu KE stwierdziła, że te cztery platformy nie przedsięwzięły wystarczających kroków, aby chronić nieletnich przed pornografią i negatywnymi skutkami dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Zdaniem KE nie stosują one obecnie skutecznych metod weryfikacji wieku, co - zgodnie z DSA - leży w ich obowiązku.