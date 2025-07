Groźby Trumpa, Bruksela szykuje odwet

Cła odwetowe na produkty z USA

Równolegle, jak podkreślił, Komisja kontynuuje przygotowania do wdrożenia ewentualnych środków odwetowych. Planowane jest połączenie dwóch wcześniej przygotowanych pakietów ceł - dla towarów o wartości 21 mld i 72 mld euro - w jedną listę. Zostanie ona przekazana państwom członkowskim do zatwierdzenia. Gill przekazał, że środki odwetowe nie weszłyby w życie wcześniej niż 7 sierpnia.

Do tej pory UE formalnie nie wdrożyła żadnych ceł odwetowych - pierwszą listę zatwierdzono w kwietniu, jednak jej obowiązywanie natychmiast zawieszono. Pierwszy pakiet środków odwetowych - opracowany w odpowiedzi na 25-procentowe cła sektorowe na stal i aluminium, wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa - zakłada cła na amerykańskie towary importowane do UE o łącznej wartości 21 mld euro. Na liście znajdują się m.in. produkty rolne (drób, owoce, orzechy, soja), motocykle i jachty. Choć amerykańskie cła nie zostały zniesione - a w czerwcu zostały nawet podniesione do 50 proc. Bruksela zdecydowała się na zawieszenie ceł odwetowych, by "dać szansę negocjacjom" w sprawie innych taryf, tzw. ceł wzajemnych na poziomie 20 proc., które Trump ogłosił i zawiesił w kwietniu (obecnie obowiązuje stawka bazowa 10 proc.). Negocjacje stanęły jednak pod znakiem zapytania w lipcu, gdy amerykański prezydent opublikował na platformie Truth Social list do szefowej KE Ursuli von der Leyen, zapowiadając podniesienie od 1 sierpnia "ceł wzajemnych" do poziomu 30 proc. Dodał też, że w przypadku retorsji ze strony UE taryfy mogą zostać jeszcze bardziej zwiększone.