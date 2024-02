Skonfiskowana posiadłość rosyjskiego oligarchy ma nowego właściciela

czytaj dalej

Krajowy Plan Odbudowy musi być renegocjowany - poinformowała w niedzielnym wywiadzie dla dziennika "Fakt" minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, "trzeba przejść reforma po reformie, inwestycja po inwestycji, by zobaczyć, czy w tym skróconym czasie to się po prostu da zrobić". Zaznaczyła, że w tym miesiącu będzie gotowy pakiet renegocjacyjny. - Chcemy w lutym usiąść z Komisją Europejską do rozmów - podkreśliła.