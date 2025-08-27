Mocne uderzenie w gospodarkę. Waluta i giełda na czerwono

27 sierpnia 2025, 16:05
Źródło:
PAP
Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe cła dla krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowy
Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe cła dla krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowyTVN24
wideo 2/5
Donald Trump zapowiedział, że wprowadzi dodatkowe cła dla krajów, w których obowiązuje podatek cyfrowyTVN24

Weszły w życie podwyższone do 50 procent cła na towary eksportowe z Indii do USA. Indyjska gospodarka zareagowała na nie negatywnie - rupia spadła wobec dolara, giełda w Bombaju też na czerwono. Władze obydwu krajów zapewniły jednak, że szukają sposobu wyjścia z tej sytuacji.

W efekcie decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa indyjskie odzież, obuwie, wyroby jubilerskie czy chemikalia są od środy obłożone 50-procentową stawką.

W reakcji na podwyższone cła kurs rupii wobec dolara spadł w środę o 0,11 proc. i zbliżył się do najniższego poziomu w historii, notowanego na początku sierpnia. Spadki notowano też na największej w Indiach giełdzie w Bombaju; indeks BSE Sensex spadł o 1 proc.

Trump nałożył wyższe cła na Indie

USA uzasadniły wyższe cła zwiększonymi zakupami przez Indie ropy naftowej z Rosji. Agencja Reutera przywołała szacunki, według których od 2022 r., czyli od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Indie zaoszczędziły ok. 17 mld dolarów, kupując rosyjską ropę.

Reuters napisał, że wysokie cła na indyjski eksport do USA mogą negatywnie wpłynąć na "rosnącą atrakcyjność Indii jako alternatywnego dla Chin centrum produkcji takich towarów, jak smartfony i elektronika".

Agencja przypomniała też, że choć w ostatnich tygodniach wzrosło napięcie w stosunkach Indii z USA, to resorty spraw zagranicznych obu państw wydały niedawno identyczne oświadczenia, w których zapewniły, że kontynuują rozmowy w celu "dalszego wzmacniania stosunków dwustronnych".

Sklep w Srinagar w IndiachEPA/FAROOQ KHAN Dostawca: PAP/EPA

Obie strony potwierdziły też zaangażowanie w inicjatywę Quad, czyli współpracę Australii, Indii, Japonii i USA w sprawach bezpieczeństwa.

Cła Trumpa a działania Indii

Indyjskie władze zapowiedziały szeroki wachlarz działań pomocowych dla tych, którzy najbardziej ucierpią w wyniku podwyższonych amerykańskich ceł. Jednym z działań zaradczych ma być zachęcanie do zmiany kierunków eksportu na takie rynki, jak Ameryka Łacińska, Bliski Wschód czy Chiny.

Władze mają też rozważać daleko idące ulgi i zwolnienia podatkowe; nie wyklucza się dopłat bezpośrednich.

Rozmowy nie przyniosły skutków

Wprowadzenie podwyższonych stawek celnych na import z Indii do USA poprzedziło pięć rund rokowań, które nie przyniosły efektu. Indie zabiegały o taryfy na poziomie 15 proc., a w najgorszym wypadku na poziomie zbliżonym do stawek nałożonych na inne państwa regionu. USA nałożyły 20-procentowe cła na import z Bangladeszu i Sri Lanki oraz 19-procentową taryfę na produkty z Pakistanu.

Według Delhi średnia stawka celna na import z USA wynosi około 7,5 proc., ale Waszyngton twierdzi, że w wypadku amerykańskich produktów rolnych sięga ona 39 proc. Według danych za 2024 r. łączna wartość wymiany handlowej USA z Indiami wyniosła 129 mld dolarów, przy deficycie handlowym USA w wysokości 45,8 mld dolarów.

Indyjski think tank Global Trade Research Initiative (GTRI) z szacuje, że decyzja Trumpa o nałożeniu dodatkowych ceł może tylko w bieżącym roku podatkowym USA (liczonym od kwietnia do marca), zmniejszyć indyjski eksport do USA o prawie 37 mld dolarów.

Według wyliczeń Federacji Indyjskich Organizacji Eksportowych, które przywołał Reuters, podwyższone cło wpłynąć na prawie 55 proc. indyjskiego eksportu do USA, o wartości nawet 87 mld dolarów.

Autorka/Autor:jw/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FAROOQ KHAN

Cła Donalda TrumpaIndieUSADonald Trump
Pozostałe wiadomości

14. emerytura już wkrótce trafi do seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty dodatkowego świadczenia, a w pierwszym terminie otrzyma je ponad 674 tysiące osób. Łączna wartość wypłat przekroczy 991 milionów złotych brutto - poinformował rzecznik ZUS Karol Poznański.

Dodatek dla emerytów. Są terminy wypłat

Dodatek dla emerytów. Są terminy wypłat

27 sierpnia 2025, 14:37
Źródło:
PAP

Rada nadzorcza Orlenu odwołała dwóch członków zarządu spółki - podano w komunikacie. Dodano, że chodzi o Magdalenę Bartoś oraz Artura Osuchowskiego.

Zmiany w zarządzie Orlenu

Zmiany w zarządzie Orlenu

27 sierpnia 2025, 15:05
Źródło:
PAP

Rząd przyjmie projekt budżetu w czwartek o godzinie 14 - poinformował w środę premier Donald Tusk. - Prace trwają do ostatniej chwili - dodał.

Projekt budżetu. Jest deklaracja premiera

Projekt budżetu. Jest deklaracja premiera

27 sierpnia 2025, 13:23
Źródło:
PAP

Prezydent Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej podkreślił, że ma nadzieję, iż rząd i większość parlamentarna "zajmie się" jego projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. - Jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później, kto jest naprawdę zainteresowany ograniczeniem polskich ambicji, jeśli chodzi o koleje dużych prędkości - mówił natomiast premier Donald Tusk, odnosząc się do projektu ustawy Karola Nawrockiego dotyczącego CPK.

"Jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później"

"Jak będzie trzeba, to panu prezydentowi na ucho szepnę później"

27 sierpnia 2025, 10:28
Źródło:
PAP

Moc wiatraków lądowych zostanie zwiększona przede wszystkim przez tak zwany repowering, niezależnie od prezydenckiego weta, rozporządzenie w tej sprawie jest już gotowe - poinformował w środę premier Donald Tusk. Dodał, że prąd z wiatraków popłynie "tak czy inaczej".

Tusk: mamy gotowe rozporządzenie

Tusk: mamy gotowe rozporządzenie

27 sierpnia 2025, 9:57
Aktualizacja: 27 sierpnia 2025, 13:35
Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Mogę rozumieć zaletę polityczną takich haseł, że nie pozwoli pan na to, żeby jakakolwiek grupa społeczna została obciążona dodatkowymi daninami. Natomiast nigdy nie spodziewałem się, że wrażliwość społeczna i czułość będzie dotyczyła banków, które osiągają rekordowe zyski - powiedział premier Donald Tusk zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego.

Tusk: nie spodziewałem się, że czułość prezydenta będzie dotyczyła banków

Tusk: nie spodziewałem się, że czułość prezydenta będzie dotyczyła banków

27 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
tvn24.pl, PAP

- Idziesz do salonu, widzisz tańsze auto, siedem lat gwarancji i myślisz: "Pana Boga za nogi złapałam". Dałbym pstryczek w nos - przestrzega Szymon Kazimierczak, reporter TVN Turbo. Chińskie samochody szybko zdobywają polski rynek, ale wciąż brakuje danych o ich trwałości i rzeczywistej wartości po kilku latach użytkowania. - Jeśli okaże się, że po drobnej stłuczce na błotnik czekamy kilka miesięcy, to mamy gwarantowaną frustrację - zwraca uwagę w rozmowie z TVN24+ Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Chińskie samochody? "Wskakujemy do basenu, nie sprawdzając głębokości"

Chińskie samochody? "Wskakujemy do basenu, nie sprawdzając głębokości"

27 sierpnia 2025, 11:44
Źródło:
TVN24+

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. Kumulacja rośnie do 220 milionów złotych. W Polsce padła jednak wygrana drugiego stopnia o wartości ponad ośmiu milionów złotych. Nagroda trafi też do uczestnika wtorkowego losowania w Lotto Plus. Oto, gdzie padły wygrane.

Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiadomo, gdzie padła

Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Wiadomo, gdzie padła

27 sierpnia 2025, 13:38
Źródło:
tvn24.pl

Volkswagen Group Polska zapłaci blisko 74 miliony złotych kary w związku ze sprawą znaną jako afera Dieselgate - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To efekt ugody spółki z prezesem UOKiK zawartej przed sądem, a wypracowanej wspólnie z Prokuratorią Generalną.

Ponad 70 milionów złotych kary. Gigant zapłaci za aferę

Ponad 70 milionów złotych kary. Gigant zapłaci za aferę

27 sierpnia 2025, 12:11
Źródło:
PAP

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zaapelował do marszałka Sejmu o pilne zajęcie się projektami ustaw dotyczącymi mrożenia cen prądu i pomocy dla Ukraińców. Uznał, że w tym przypadku można ograniczyć konsultacje.

"Powinniśmy się nimi zająć bezzwłocznie". Apel do marszałka Sejmu

"Powinniśmy się nimi zająć bezzwłocznie". Apel do marszałka Sejmu

27 sierpnia 2025, 8:35
Źródło:
PAP

Amerykańska sieć restauracji Cracker Barrel rezygnuje ze zmiany swojego logo po fali negatywnych reakcji klientów. Nowy znak skrytykował także prezydent USA Donald Trump.

Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

27 sierpnia 2025, 7:03
Źródło:
PAP

Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wynosi obecnie 15 691 złotych brutto, co oznacza wzrost o 4 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem - wynika z najnowszego "Raportu Płacowego". Największy wzrost odnotowano w obszarze finansów i księgowości.

Zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie

Zarabiają po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie

27 sierpnia 2025, 9:04
Źródło:
PAP

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał już wnioski o dofinansowanie pokrywające ponad 90 procent budżetu programu Mój Prąd 6.0. W przypadku innych programów dla osób fizycznych najwięcej zgłoszeń trafiło do programu Moje Ciepło - na ponad połowę dostępnych środków.

Nawet 16 tysięcy złotych od państwa. Budżet niemal na wyczerpaniu

Nawet 16 tysięcy złotych od państwa. Budżet niemal na wyczerpaniu

27 sierpnia 2025, 7:30
Źródło:
PAP

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Punho stwierdziła we wtorek, że regulowanie działalności gospodarczej należy do suwerennych kompetencji Unii Europejskiej, a także jej państw członkowskich. To odpowiedź na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził wprowadzeniem ceł w reakcji na unijne regulacje, w tym podatek cyfrowy.

Trump: to się musi zakończyć teraz. Bruksela odpowiada

Trump: to się musi zakończyć teraz. Bruksela odpowiada

26 sierpnia 2025, 20:20
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy uderza w stabilność gospodarki, zobowiązania międzynarodowe Polski i bezpieczeństwo całego kraju - przekazało w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1 października 2025 roku tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy - wskazał resort.

"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos

"Tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy". Ministerstwo zabiera głos

26 sierpnia 2025, 18:19
Źródło:
tvn24.pl

Amerykańska sieć restauracji Cracker Barrel rezygnuje ze zmiany swojego logo po fali negatywnych reakcji klientów. Nowy znak skrytykował także prezydent USA Donald Trump.

Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

Wycofują się z nowego logo po krytyce Trumpa

27 sierpnia 2025, 7:03
Źródło:
PAP

Rząd przyjął we wtorek projekt zakładający uruchomienie darmowego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM). Nowe narzędzie ma ułatwić kupującym wybór najkorzystniejszej oferty na rynku nieruchomości. 

Tu sprawdzisz ceny nieruchomości. Jest decyzja rządu

Tu sprawdzisz ceny nieruchomości. Jest decyzja rządu

26 sierpnia 2025, 17:11
Źródło:
PAP

Indyjskie rafinerie planują ograniczyć zakupy rosyjskiej ropy - przekazała we wtorek agencja Bloomberga. Jednak, jak zaznaczono, jest to skromne ustępstwo wobec jastrzębich polityków z Waszyngtonu, a jednocześnie sygnał, że Delhi nie zamierza zrywać stosunków z Moskwą.

Indie robią krok wstecz w sprawie ropy z Rosji

Indie robią krok wstecz w sprawie ropy z Rosji

26 sierpnia 2025, 14:26
Źródło:
PAP

Od poniedziałku 25 sierpnia Poczta Polska zawiesiła przyjmowanie przesyłek z towarami do USA. Jak poinformowała spółka decyzja, mająca charakter tymczasowy, została "wymuszona przez ograniczenia nałożone przez władze USA oraz przewoźników lotniczych, co uniemożliwia realizację dostaw".

Tych paczek nie można wysłać do USA. Zamieszanie z powodu decyzji Trumpa

Tych paczek nie można wysłać do USA. Zamieszanie z powodu decyzji Trumpa

26 sierpnia 2025, 10:48
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Zawetowanie ustawy przedłużającej automatycznie prawo pobytu Ukraińcom grozi znaczącymi zawirowaniami na krajowym rynku pracy - ocenił ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki. Z kolei Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówiła w TVN24 BiS, że osoby pochodzenia ukraińskiego pracują głównie na stanowiskach wymagających niższych kwalifikacji, gdzie polscy przedsiębiorcy odnotowują największe deficyty chętnych.

Widmo turbulencji na rynku. "825 tysięcy osób zarejestrowanych w ZUS"

Widmo turbulencji na rynku. "825 tysięcy osób zarejestrowanych w ZUS"

26 sierpnia 2025, 19:46
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Karol Nawrocki blokuje ustawy deregulacyjne, które były przygotowane po to, by ułatwić życie przedsiębiorcom i obywatelom. Decyzje prezydenta szkodzą Polakom - stwierdził we wtorek minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.

Minister: te decyzje szkodzą Polakom

Minister: te decyzje szkodzą Polakom

26 sierpnia 2025, 15:18
Źródło:
PAP