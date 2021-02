Stuletni dom, w którym mieszkał Marlon Brando, wystawiony na sprzedaż

Malownicza lokalizacja, piękny wystrój, cztery sypialnie, pięć łazienek i legendarni poprzedni właściciele. Do kupienia jest dawna rezydencja Marlona Brando w Los Angeles. Cena to około 4,3 miliona dolarów, czyli niecałe 16 milionów złotych.

Najpierw Ann Miller, potem Marlon Brando

W latach 40. mieszkała w nim tancerka i aktorka Ann Miller, po niej Marlon Brando. To tutaj gwiazdor dał pokaz gry na bongosach w programie Edwarda R. Murrowa "Person to Person", gdy zdobył Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie "Na nabrzeżach". Przy okazji wspomniał, że miejsce jest "bardzo przyjemne do życia", zwłaszcza w ciepłe noce, gdy nad wzgórzami hula pustynny wiatr.