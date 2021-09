Nawiedzony dom trafił na sprzedaż. Był inspiracją dla słynnego horroru

"Co jakiś czas pojawia się okazja zakupu niezwykłego kawałka historii. Prawdziwa historia filmu 'Obecność' rozpoczęła się właśnie w tym domu, w Harrisville, w stanie Rhode Island" - czytamy w wykazie zamieszczonym przez Mott & Chace Sotheby's International Realty, agencji nieruchomości, która odpowiada za jego sprzedaż. Obecni właściciele uczynili z tego domu atrakcję turystyczną, jednak zanim zaczęli odwiedzać ich fani mocnych wrażeń, był on scenerią - nie tylko filmową - wydarzeń mrożących krew w żyłach.

Dom z horroru "Obecność" wystawiony na sprzedaż

To, jak wyglądały zmagania Perronów i Warrenów, możemy oglądać w filmie. A o tym, jak żyje się w nawiedzonym domu chętnie opowiadają jego obecni właściciele. W 2019 roku tę posiadłość kupili za 439 tys. dolarów Corey i Jennifer Heinzen, których "New York Post" opisuje jako badaczy zjawisk paranormalnych.

W rozmowie z "Sun Journal", Cory Heinzen potwierdził, że on i jego domownicy byli świadkami różnych niecodziennych zjawisk, takich jak otwieranie się drzwi, kroki i pukanie. Przyznał, że na początku trudno mu było przebywać w domu samemu.

Decyzja o sprzedaży domu z horroru "Obecność"

Skąd zatem decyzja o jego sprzedaży? Za pośrednictwem relacji live na Facebooku Corey i Jennifer przyznali, że prowadzenie tej działalności nieco przerosło ich możliwości i umiejętności biznesowe, podobnie jak koszty, które ponieśli w związku z renowacją domu. Dlatego zdecydowali się na jego sprzedaż. Zaznaczyli jednak, że co do kupców, będą bardzo wybredni. Nowy właściciel zobligowany będzie honorować wszystkie rezerwacje, które mają do 2022 roku.