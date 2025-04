Wolta Pekinu. Zmiana podejścia w wojnie celnej

Cła Trumpa i nowe podejście Chin

Ministerstwo Handlu miało powołać specjalną grupę zadaniową, zbierającą listy produktów potencjalnie kwalifikujących się do zwolnienia. Przedsiębiorstwa są zachęcane do składania własnych wniosków.

Sytuacja gospodarcza Chin

Choć Chiny publicznie deklarują gotowość do "walki do końca", dopóki USA nie zniosą ceł, eksperci ostrzegają, że gospodarka Chin zbliża się do deflacji. Popyt krajowy jest słaby, a wydatki konsumenckie nie powróciły do poziomu sprzed pandemii. Władze zachęcają eksporterów dotkniętych cłami do przestawienia się na rynek lokalny, ale przedsiębiorstwa skarżą się na niższe zyski i słabszy popyt.