Rosja zacieśnia relacje z Chinami. Popłynie więcej gazu

Rosyjski Gazprom i chiński koncern CNPC podpisały we wtorek porozumienie, by zwiększyć przesył gazu ziemnego do Chin przez rurociąg Siła Syberii 1 i tak zwany szlak dalekowschodni - poinformował Reuters za rosyjską agencją RIA-Nowosti. Zwiększenie eksportu do Chin może pozwolić Rosji przekierować część gazu, która do niedawna sprzedawana była Europie.

Agencja, powołując się na Aleksieja Millera, prezesa rosyjskiego giganta gazowego, podała, że roczny eksport surowca z Rosji do Chin ma zostać zwiększony z 38 mld m sześc. do 44 mld m sześc.

Przesył tzw. szlakiem dalekowschodnim, biegnącym z obwodu sachalińskiego Rosji gazociągiem Sachalin–Chabarowsk–Władywostok do Chin, wzrosnąć ma z 10 mld m sześc. do 12 mld m sześc.

Memorandum w sprawie budowy drugiej nitki rurociągu Siła Syberii

Koncerny podpisały także prawnie wiążące memorandum w sprawie budowy drugiej nitki rurociągu Siła Syberii, która ma przebiegać przez Mongolię (w odróżnieniu od Siły Syberii 1, który bezpośrednio łączy Chiny i Rosję).

Łączące Chiny i Rosję gazociągi Siła Syberii i Siła Syberii 2 tvn24.pl

Zwiększenie eksportu do Chin może pozwolić Rosji przekierować część gazu, która do niedawna sprzedawana była Europie. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 r. Unia Europejska radykalnie ograniczyła zakupy rosyjskiego gazu (według unijnych danych jego udział w ogóle importu tego surowca spadł z 40 proc. w 2021 r. do 11 proc. w 2024 r.). UE chce uniezależnić się od niego całkowicie do końca 2027 r.

Porozumienie między Gazpromem a CNPC podpisano w trakcie wizyty przywódcy Rosji Władimira Putina w Chinach. W poniedziałek Putin uczestniczył w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a w środę weźmie udział w defiladzie wojskowej w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji.

Zaciśnięcie więzi

Chiny i Rosja po 2022 r. zacieśniły więzi, przedstawiając się jako alternatywa dla zachodniego porządku światowego. Mimo że ChRL deklaruje neutralność w sprawie wojny w Ukrainie, to nie potępiła agresji rosyjskiej, a zarazem zwiększyła współpracę polityczną, wojskową i gospodarczą z Rosją.

Na wtorkowym spotkaniu przywódca ChRL Xi Jinping ocenił, że stosunki chińsko-rosyjskie „wytrzymały próbę burzliwej sytuacji międzynarodowej” i stanowią „wzorcowy model” relacji między dużymi krajami.

