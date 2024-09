Chiny chcą mocno pobudzić gospodarkę. "Najznaczniejszy pakiet od pierwszych dni po pandemii"

Pakiet ma pobudzić gospodarkę

Pekin obniży również oprocentowanie istniejących kredytów hipotecznych o około pół punktu procentowego i będzie "instruować banki komercyjne, aby obniżyły oprocentowanie istniejących kredytów hipotecznych do poziomu zbliżonego do oprocentowania nowo udzielanych kredytów". Pięcioletnia podstawowa stopa procentowa dla nowych kredytów hipotecznych została w lipcu obniżona z 3,95 do 3,85 proc. Chiński bank centralny obniżył także współczynnik minimalnego wkładu własnego przy kredytach na zakup drugiego mieszkania z 25 proc. do 15 proc., zrównując go z wielkością minimalnego wkładu własnego przy kredycie na zakup pierwszego domu. "Oczekuje się, że obniżenie obecnego oprocentowania kredytów hipotecznych przyniesie korzyści 50 mln gospodarstw domowych, lub 150 mln osób, zmniejszając wydatki gospodarstw domowych na odsetki średnio o około 150 mld juanów rocznie, co skutecznie pobudzi konsumpcję i inwestycje" - powiedział prezes PBoC. Bank centralny zdecydował także o obniżeniu siedmiodniowej stopy repo o 0,2 punktu procentowego do 1,5 proc. Ogłoszone we wtorek środki łagodzenia polityki pieniężnej wejdą w życie w najbliższym czasie - zapowiedział Pan.