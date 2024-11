Chciał wysadzić w powietrze giełdę papierów wartościowych. Został aresztowany

"Czuję się jak Bin Laden", "Toczymy wojnę z rządem" miał mówić mężczyzna z Florydy, który został w środę aresztowany przez funkcjonariuszy FBI pod zarzutem zamiaru zdetonowania bomby przed gmachem New York Stock Exchange. Miało to nastąpić na tydzień przed Świętem Dziękczynienia.

Harun Abdul-Malik Yener po raz pierwszy stanął przed sądem w środę po południu. Poprzedziło to trwające kilka miesięcy tajne dochodzenie FBI. Mężczyzna będzie przebywał w areszcie do czasu rozprawy.

Planował dołączyć do grup ekstremistycznych

Yener rzekomo chciał dołączyć do grup ekstremistycznych w celu przeprowadzenia dalszych ataków. Akt oskarżenia wskazuje jednak, że nie miał materiału wybuchowego bowiem liczył na dostarczenie go przez osoby, które okazały się tajnymi agentami.

Według śledczych w trakcie przeszukania magazynu, z którego korzystał podejrzany znaleziono szkice do produkcji bomb, zegarki z timerami, płytki z obwodami scalonymi i inne urządzenia, które mogłyby służyć do wykonania ładunku wybuchowego.

"To byłby świetny cios. Mnóstwo ludzi by to poparło. Zobaczyliby to i pomyśleliby, ten facet ma rację”– pisze "NYT" o planach zdetonowania bomby przed Świętem Dziękczynienia powołując się na dokumenty sądowe.