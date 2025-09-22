Chaos na lotniskach. Unijna agencja zabrała głos

Agencja Unii Europejskiej do spraw Cyberbezpieczeństwa (ENISA) poinformowała w poniedziałek, że zakłócenia w funkcjonowaniu systemów automatycznej odprawy pasażerów na kilku lotniskach w Europie spowodowane były cyberatakiem z użyciem oprogramowania typu ransomware.

"Możemy potwierdzić, że był to cyberatak typu ransomware" – przekazała ENISA.

Atak ransomware to rodzaj cyberataku, w którym złośliwe oprogramowanie blokuje dostęp do systemu komputerowego lub szyfruje znajdujące się w nim dane. Następnie cyberprzestępcy żądają okupu (ang. ransom) za odblokowanie dostępu.

Lotnisko w Brukseli PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Cyberatak i kłopoty pasażerów

Do cyberataku doszło w piątek wieczorem. Spowodował on utrudnienia w odprawach pasażerów na kilku europejskich lotniskach - między innymi w Brukseli, Berlinie i Londynie. Część połączeń została odwołana, między innymi niedzielne i poniedziałkowe rejsy PLL LOT ze stolicy Belgii do Warszawy.

Atak dotknął systemy amerykańskiej firmy Collins Aerospace. Sparaliżował automatyczne systemy, przez co procedury związane z odprawą pasażerów i bagażu można było przeprowadzać tylko ręcznie.

Firma Collins Aerospace poinformowała w poniedziałek, że jest w końcowej fazie wdrażania aktualizacji, która ma przywrócić pełną funkcjonalność systemów.

Nie wiadomo, kto stoi za atakiem. Eksperci twierdzą, że mogą to być zarówno hakerzy, jak i organizacje przestępcze czy podmioty państwowe - podał portal CBS.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: PAP, Reuters