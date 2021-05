Ponad 30 milionów Amerykanów ma wyruszyć w podróż. W niektórych miejscach może zabraknąć paliwa

Najwyżej od siedmiu lat

Amerykanie tradycyjnie odwiedzają przy okazji Memorial Day krewnych i znajomych. Ocenia się, że w drogę wyruszy w tym roku 34 mln Amerykanów. Takie szacunki przedstawiła stacja telewizyjna ABC, która od piątku apeluje też do widzów, by przed wyjazdem upewnili się czy w regionie, który zamierzają odwiedzić, jest dostępne paliwo.

Kierowcy mogą się spodziewać na stacjach benzynowych najwyższych od siedmiu lat cen za galon (3,78 litra). Zgodnie z informacją amerykańskiej federacji kubów motoryzacyjnych – American Automobile Association (AAA) w piątek płacono średnio 3,04 dolara (ok. 11,2 zł) za galon. Jest to o 1,08 dolara (ok. 4 zł) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, choć należy wziąć poprawkę na niższy w tamtym okresie popyt, co wiązało się z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju. Amerykanie ograniczyli wówczas nieistotne podróże i pozostawali w domach.