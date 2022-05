Narodowy plan wprowadzenia euro przyjęty. Jest propozycja daty

Strefa euro może się powiększyć o kolejne państwo. Bułgarski rząd na piątkowym posiedzeniu przyjął narodowy plan wprowadzenia euro od 1 stycznia 2024 roku. O przyjęciu Bułgarii do strefy euro musi zdecydować Rada Unii Europejskiej. Na razie kraj nie spełnia wszystkich warunków stawianych państwom ubiegającym się o przyjęcie wspólnej waluty.

Zaaprobowanie planu jest ważnym punktem rozwoju strategii przyłączenia się do strefy euro , podkreślił premier Kirił Petkow.

Do przyjęcia planu doszło mimo zastrzeżeń dwóch partnerów w złożonej z czterech podmiotów rządzącej koalicji, które domagają się informowania społeczeństwa o szerszych skutkach przyjęcia euro.

Zdaniem wicepremiera i ministra finansów Asena Wasilewa 18 miesięcy do momentu wprowadzenia wspólnej waluty są konieczne na przeprowadzenie niezbędnych przygotowań i zmian ustawodawczych. Wasilew podkreślił, że porozumienie koalicyjne z grudnia 2021 r. zakłada właśnie ten termin przyjęcia euro.

Bułgarski plan przyjęcia euro

Plan przewiduje przyjęcie euro od 1 stycznia 2024 r. bez okresu przejściowego. Przez pierwszy miesiąc – do 31 stycznia 2024 r. w użyciu będą jednocześnie banknoty bułgarskie. Od daty wprowadzenia euro wszystkie konta bankowe, depozyty, budżetowe i inne konta zostaną bezpłatnie przeliczone na euro, dlatego nie będzie okresu przejściowego.

Problem z kryteriami konwergencji

Przyjęcie Bułgarii do strefy euro ostatecznie musi zaakceptować Rada UE. Wcześniej kraj powinien spełnić tzw. kryteria konwergencji. Bułgaria na razie spełnia kryterium wysokości długu publicznego , który jest niższy niż 60 proc. PKB.

W kraju panuje jednak wysoka inflacja, w kwietniu wynosiła 14,4 proc. - by wstąpić do strefy euro ten wskaźnik powinien być zbliżony do średniej unijnej. Dodatkowo deficyt budżetowy nie może przekraczać 3 proc. PKB.