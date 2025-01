Fragment najnowszej książki Billa Gates 'a "Kod źródłowy: Moje początki" (ang. "Source Code: My Beginnings") został opublikowany w dzienniku " Wall Street Journal". Książka ma trafić do księgarni jeszcze w lutym tego roku.

Bill Gates o swoich trudnościach

"Moi rodzice nie mieli żadnych podręczników, które pomogłyby im zrozumieć, dlaczego ich syn miał pewne obsesje, brakowało mu umiejętności społecznych, przez co bywał niegrzeczny i zachowywał się nieadekwatnie do sytuacji, nie dostrzegając wpływu swoich czynów na innych" - pisał Gates.

Jego rodzice - Bill i Mary Gates - pozwolili chłopcu rozwijać się emocjonalnie w swoim tempie, jednocześnie zachęcając go do angażowania się w relacje z innymi. Włączono go również do rozmów ze swoimi dorosłymi przyjaciółmi i kolegami, co - jak przyznaje Gates - podsyciło jego ciekawość świata.