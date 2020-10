Bankowy gigant za korupcję zapłaci miliardy. "Chciwość nie jest dobra"

Malezyjska spółka zależna Goldman Sachs przyznała się do korupcji w skandalu związanym z państwowym funduszem 1MDB. W ramach rekompensaty bank zgodził się wypłacić prawie trzy miliardy dolarów różnym instytucjom - informuje portal telewizji CNN.

- Chciwość nie jest dobra - stwierdził William Sweeney z nowojorskiego oddziału FBI, nawiązując w ten sposób do słynnych już słów granego przez Michaela Douglasa Gordona Gekko z filmu "Wall Street".

Sweeney dodał: - Chciwość taka jak ta odbija się na społeczeństwie. Zachowania korupcyjne sprawiają, że spada zaufanie do instytucji publicznych i rządowych.

Wcześniejsza ugoda

Jak podliczyła CNN na podstawie danych przekazanych przez bank, całkowity rachunek za skandal wynosi na razie 5,1 mld dol. Obejmuje to kredyty i przelewy do różnych krajów. Dodano, że nie obejmuje to jednak pozwów cywilnych, z którymi być może będzie musiała zmierzyć się jeszcze firma.