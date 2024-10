Najbiedniejsze państwa w najgorszej sytuacji od lat

Państwa zależne od dotacji

Miliardy na pomoc

Raport został opublikowany przed corocznym spotkaniem Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które rozpocznie się 21 października i będzie trwało do 26 października. Bank Światowy zapowiedział, że jego celem jest zebranie do 6 grudnia 100 mld dol. na uzupełnienie funduszy dla najbiedniejszych krajów świata w ramach programu IDA. Do tego budżetu co trzy lata wpływają składki od krajów będących udziałowcami Banku Światowego. W 2021 roku zebrano rekordową kwotę 93 mld dol.