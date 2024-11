Grupa Mulliez, do której należy sieć sklepów wielkopowierzchniowych Auchan, przedstawiła we wtorek przedstawicielom pracowników proponowany plan zwolnień, który obejmuje łącznie 2389 miejsc pracy we Francji. Decyzję spółka uzasadniła problemami finansowymi - poinformowała agencja AFP.

- To katastrofalne. Wielu pracowników, a tym samym i wiele rodzin znajdzie się w trudnej sytuacji. To szokujące, skandaliczne - powiedział w rozmowie z mediami Franck Martineau, delegat centrali związkowej FO (Force Ouvriere) w Auchan Retail po otrzymaniu informacji o dokładnej skali redukcji zatrudnienia.

Pytanie o publiczne dotacje

- Grupa Mulliez jest w trakcie niszczenia miejsc pracy we Francji - oświadczył Leon Deffontaines, rzecznik Partii Komunistycznej w rozmowie z publicznym nadawcą Franceinfo. Do planów grupy Mulliez oraz producenta opon Michelin, który również planuje redukcję zatrudnienia, odniósł się w trakcie wtorkowej sesji Zgromadzenia Narodowego premier Francji Michel Barnier. W przemówieniu nawiązał do pomocy finansowej udzielonej spółkom w ostatnich latach przez państwo. - Chcę wiedzieć, co te grupy zrobiły z publicznymi pieniędzmi, które im daliśmy (...) Będziemy więc zadawać pytania i zobaczymy, czy te pieniądze zostały dobrze, czy źle wykorzystane, abyśmy mogli wyciągnąć z tego wnioski - powiedział premier.