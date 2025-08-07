123 miliarderów, 818 centymilionerów. Oto najbogatsze miasto na świecie

Stan Massachusetts zajmuje pierwsze miejsce w USA pod względem mediany rocznego dochodu gospodarstw domowych, która wynosi tu 106,5 tysiąca dolarów. Nowy Jork pozostaje natomiast najbogatszym miastem na świecie.

Stan Massachusetts zajmuje pierwsze miejsce w USA pod względem mediany rocznego dochodu gospodarstw domowych, która wynosi tu 106 500 dolarów. To ponad 25 000 dolarów więcej niż średnia krajowa, ustalona na poziomie 80 610 dolarów.

Mediana dochodu gospodarstw domowych w USA wzrosła z 77 540 dolarów w ubiegłym roku do 80 610 dolarów w 2025. Jednak różnice między poszczególnymi stanami są znaczne. Podczas gdy mieszkańcy niektórych regionów cieszą się wysokimi zarobkami, dynamicznym rynkiem pracy i silną gospodarką, inne pozostają w tyle, oferując znacznie niższy poziom dochodów.

Jeden z najważniejszych wskaźników

Jak zauważa portal Yahoo, mediana dochodu gospodarstwa domowego jest jednym z najważniejszych wskaźników ogólnego poziomu zamożności danego stanu. Mediana to wartość środkowa – oznacza, że połowa gospodarstw domowych zarabia mniej, a połowa więcej niż wskazana kwota. Jest to bardziej reprezentatywna miara niż średnia, ponieważ nie jest zaburzana przez skrajnie wysokie lub niskie dochody.

Zgodnie z danymi Rezerwy Federalnej trzy stany, w których mediana rocznego dochodu przekracza 100 000 dolarów, to: Massachusetts (106 500 USD), Maryland (102 000 USD) oraz Utah (101 200 USD). W pierwszej piątce znalazły się również New Hampshire (98 780 USD) i Alaska (98 190 USD). Kolejne miejsca zajmują: Hawaje (97 360 USD), Kolorado (96 640 USD), Wirginia (96 490 USD), Waszyngton (93 440 USD) oraz Connecticut (92 240 USD).

Plymouth, Massachusetts Shutterstock

Do 10 stanów z najwyższymi dochodami nie zaliczają się Nowy Jork i Illinois. W pierwszym z nich mediana dochodu gospodarstwa domowego w 2025 roku sięga około 92 000 dolarów, natomiast w drugim – wynosi 89 614 dolarów. Oba stany plasują się jednak w górnej części rankingu.

Nowy Jork - bogate, ale i drogie miasto

Nowy Jork pozostaje natomiast najbogatszym miastem na świecie. Według danych z 2025 roku mieszka tam 384,5 tys. milionerów, 818 centymilionerów (osób posiadających majątek powyżej 100 mln USD) oraz 123 miliarderów, łączna wartość majątku których wynosi 759 mld dolarów. Jest ich więcej niż w jakimkolwiek innym mieście na świecie - Nowy Jork wyprzedza pod tym względem Moskwę, Londyn, Szanghaj i Hongkong.

Nowy Jork jest jdnocześnie miastem drogim. Na przykład, średni miesięczny koszt wynajmu mieszkania w 2025 roku wynosi, według Propele State Agency, 4 027 dolarów za jednopokojowe, 5 496 za dwupokojowe i 7 023 za trzypokojowe lokum. W najdroższych dzielnicach, jak Manhattan, mediana czynszu sięga 5 778 dolarów, podczas gdy w bardziej przystępnych rejonach, jak Bronx i Staten Island, wynosi odpowiednio 2 200 oraz 1 950 dolarów.

Autorka/Autor:jw

Źródło: PAP