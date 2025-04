Zwrot w sprawie stóp procentowych. Jest jedno pytanie

Członkowie RPP: obniżka możliwa już w maju

Zapytany o to, czy w maju możliwe jest cięcie stóp o 50 pb., Kotecki powiedział, że jest to "w grze, jest to na stole".

Ekonomiści również wskazują na maj

"RPP może zdecydować się na obniżki, jeśli kolejny zestaw danych również okaże się słaby, co odczytujemy jako sugestię, że maj nie jest wykluczony jako moment pierwszego ruchu. Glapiński dodał też, że preferuje dostosowanie stóp, a nie rozpoczęcie cyklu i że chciałby ruchu o 25 pb lub 50 pb, w zależności od danych. Stwierdził, że wyobraża sobie dwie obniżki o 50 pb, a następnie przerwę i jeszcze kolejny ruch w tym roku" - zauważyli analitycy Santander. Podkreślili, że po konferencji NBP nie można wykluczyć, że pierwszy ruch w kierunku obniżki stóp procentowych nastąpi w maju, ale będzie to mocno uzależnione od najbliższych danych.

Prezes NBP "zmienił nastawienie"

O możliwych scenariuszach pisali także w mediach społecznościowych ekonomiści Banku Pekao. "Główny przekaz prezesa NBP na dzisiejszej (czwartkowej - red.) konferencji to: 'RPP zmieniło nastawienie na bardziej gołębie.' Pojawiły się też nowe niższe prognozy inflacji. Traktujemy to jako przygotowanie gruntu pod cięcia stóp procentowych" - czytamy w komentarzu banku w serwisie X.

Glapiński o stopach procentowych

Prezes NBP wskazał podczas czwartkowej konferencji prasowej, że w najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżenia stóp procentowych. Szef banku centralnego stwierdził, że "zasadniczo zmieniło się nastawienie Rady Polityki Pieniężnej" w sprawie polityki pieniężnej. Zastrzegł jednocześnie, że nie oznacza to deklaracji, czy rozpocznie się cykl obniżek stóp, czy jednorazowe dostosowanie.

- To może nastąpić w maju, może nastąpić w czerwcu, może nastąpić w lipcu. (...) my jako Rada Polityki Pieniężnej podejmujemy decyzje stosownie do napływających danych i do aktualnych analiz - stwierdził.