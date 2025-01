Ruszyły zwolnienia w znanej polskiej firmie

Kierownik referatu usług rynku pracy biłgorajskiego PUP Halina Bazan poinformowała w czwartek PAP, że do zwolnienia grupowego spółka przewidziała ok. 350 osób, w tym pracowników zakładu w Przeworsku. Firma nie określiła, których województw i powiatów dotyczy zapowiedź zwolnienia ok. 130 osób.

Ruszyły zwolnienia, ale jeszcze nie grupowe

Jak przekazał przewodniczący NSZZ "Solidarność" w BRW Andrzej Naworol, firma zaczęła zwolnienia w Biłgoraju i Mielcu, ale nie są to zwolnienia grupowe. Według niego pracodawca skorzystał z prawa, zgodnie z którym może zwolnić do 29 osób miesięcznie bez konieczności przeprowadzenia tej procedury. Redukcją mają zostać objęte głównie osoby zatrudnione w administracji.

Spadek przychodów ze sprzedaży

Według danych finansowych BRW za 2023 r., przychody ze sprzedaży od 2022 r. spadły z 1,5 mld do 1,3 mld zł. Grupa sprzedawała swoje wyroby głównie na rynek krajowy (950 mln zł przychodów) i w UE (338 mln zł). W latach 2022-2023 strata brutto grupy wzrosła z 38 mln do 100 mln zł, strata netto z 47 mln do 90 mln zł, a przeciętne zatrudnienie spadło z 7498 do 6640 osób. W 2023 r. spółka nie wypłacała dywidendy.