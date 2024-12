Kolejarze krytykują PKP, nie wykluczają strajku. "To nie gra czy symulator. Tu nie ma kolejnych żyć"

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP podjął decyzję o wprowadzeniu pogotowia strajkowego na terenie sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A - poinformował związek w komunikacie. "Częste, nieprzemyślane i chaotyczne zmiany wprowadzane pod potrzebę chwili i nierzadko z konieczności wyciszenia szumu medialnego, zamiast poprawić bezpieczeństwo ruchu kolejowego, obniżają jego poziom" - argumentują związkowcy. Podkreślają, że "w konsekwencji może doprowadzić to do kolejnej poważnej tragedii na polskich torach".

Dodatkowo związek zawodowy opublikował swoje stanowisko, w którym odniósł się do krytycznie do działań kierownictwa PKP PLK.

Zdaniem związkowców "niedopuszczalnym jest, aby czynności, które dotychczas wykonywało kilku, a nawet kilkunastu pracowników przypisywać do wykonania jednej osobie, ponieważ prowadzi do wprost do sytuacji, w której dany pracownik którejś z tych czynności nie wykona lub popełni tragiczny w skutkach błąd.". "Prowadzenie ruchu kolejowego to nie gra komputerowa czy symulator. Tu nie ma kolejnych żyć" - zaznaczają.