Zmiana czasu coraz bliżej. Kiedy przestawiamy zegarki?

W tym roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z 27 na 28 marca. O godzinie 2.00 należy przestawić wskazówki zegara na godzinę 3.00. Oznacza to, że będziemy spali o godzinę krócej. Natomiast zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi 31 października 2021 roku.

Zmiana czasu - kiedy przestawiamy zegarki?

Tak wynika z obowiązującej bezterminowo dyrektywy Unii Europejskiej ze stycznia 2001 roku; począwszy od 2002 r. okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1.00 czasu uniwersalnego (GMT), w ostatnią niedzielę października. W Polsce zmiana czasu regulowana jest przez rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Ostatnie takie rozporządzenie rząd wydał na początku listopada 2016 roku. Przedłuża ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku.

Zmiana czasu w innych krajach

W Polsce po raz pierwszy zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964. Od 1977 roku obowiązuje nieprzerwanie. Do 1995 roku przejście z czasu letniego na zimowy miało miejsce miesiąc wcześniej - w ostatnią niedzielę września. Z zimowego na letni przechodzono jednak podobnie - w ostatnią niedzielę marca.

Zniesienie zmiany czasu

Wiele wskazuje na to, że niedługo nie będziemy już musieli przestawiać zegarków. Parlament Europejski w Strasburgu opowiedział się w marcu 2019 roku za projektem regulacji, które mają znieść w Unii Europejskiej zmianę czasu. Projekt nowelizacji dyrektywy przewiduje, że ostatnia zmiana czasu we Wspólnocie miałaby nastąpić w 2021 roku. Państwa członkowskie miałyby jednak zachować prawo do decydowania o tym, w której strefie czasowej chcą się znaleźć.