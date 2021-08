Zaostrzenie zakazu handlu w niedziele. Projekt skierowany do komisji

Projekt zmian w zakazie handlu w niedziele został skierowany do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Nowe przepisy mają usunąć wyjątek umożliwiający otwieranie sklepów w niedziele bez handlu na podstawie umów z firmami kurierskimi. Projekt został przygotowany przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Janusz Śniadek z PiS. Jak czytamy na stronach Sejmu, we wtorek projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Podczas pierwszego czytania projekt jest prezentowany przez przedstawiciela wnioskodawców na forum komisji. Przedstawia on m.in. uzasadnienie konieczności uchwalenia ustawy. Następnie projekt powinien trafić na posiedzenie Sejmu, gdzie będzie przedmiotem debaty.

Zakaz handlu w niedziele - wyjątki

Jedna z proponowanych zmian polega na przesądzeniu, iż z wyłączenia spod zakazu handlu mogą korzystać placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, a nie - jak to wynika z obecnie obowiązującej ustawy – wszystkie placówki pocztowe.

Chodzi o przeważającą działalność wskazaną we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, stanowiącą co najmniej 50 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest prowadzony handel lub są wykonywane czynności związane z handlem.