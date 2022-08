Bez obniżki VAT-u. "Planowany skokowy wzrost wydatków na obronność"

Wyższy VAT mimo spełnienia warunków

Jak pisze "DGP", ustawa o podatku od towarów i usług opisuje warunki utrzymania wyższych stawek VAT. Dotyczą one m.in. sposobu wyliczania długu publicznego w relacji do PKB czy skumulowanego deficytu w budżecie państwa. Zdaniem Sławomira Dudka, głównego ekonomisty fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju i byłego dyrektora departamentu polityki makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów, "od 2023 spełnione są warunki zapisane w ustawie o VAT aby wrócić do stawki 22 procent".

Jak zauważa "DGP", to oznacza, że bez zmiany przepisów w przyszłym roku podstawowe stawki VAT automatycznie powinny spaść do poziomu sprzed podwyżki z 2011 roku.

Wyższy VAT ma pozostać na dłużej

Bazowy wariant

Inny rozmówca dziennika nie wykluczył prostszych metod. - Rzeczywiście był pomysł dotyczący powiązania tego z obronnością, ale można też przedłużyć obowiązywanie obecnych stawek VAT poprzez zmianę okresu, w którym ustawowo obowiązują, albo zmienić wskaźniki, które taką obniżkę mogą wymuszać - mówi informator "DGP", zaznaczając, że nie pierwszy raz tak się dzieje. - To byłoby tak naprawdę kolejne przedłużenie. Powinno to być już ujęte w szykowanych założeniach budżetowych na 2023 rok - dodaje.

Tarcza antyinflacyjna

"Co więcej, nasi rozmówcy z PiS przekonują, że nikt do czasu wyborów, a więc do jesieni 2023 r., raczej nie odważy się wycofać z tarczy, by nie rozdrażnić wyborców. Gdyby tarcza miała obowiązywać przez cały przyszły rok, kosztowałoby to budżet 33,4 mld zł" - pisze "DGP".